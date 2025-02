Duello K Sport fatica ma continua a vincere

k sport

K-SPORT GALLO: Cerretani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (34’ st Villanova), Torelli (34’ st Gurini), Camara (45’ st Micchi), Magnanelli, Di Pollina (34’ st Fiorani). All. Magi

MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie (44’ st Mangiacapre), Stortini, Urbinati, Capodaglio, Gonzalez (21’ st Proesmans), Perpepaj, Capponi (41’ st Torricini P.), Jallow, Sindic, Iuvalè (38’ st Rotondo). All. Mengo

Arbitro: Cacchiarelli di San Benedetto del Tronto (Assistenti: Catani di. Fermo e Frapiccini di Macerata)

Rete: 35’ st Nobili Note: Spettatori 450 circa; Ammoniti Perpepaj, Nobili, Urbinati, Magnanelli, Capponi. Bacchiocchi e Berretta non dal campo; angoli: 7-4; rec: 1’+5’

Grande partita andata in scena allo "Spadoni" giocata con grande agonismo da entrambi le squadre. Partono forte gli uomini di Mengo che tengono alto il ritmo di gioco e già al terzo minuto sfiorano il vantaggio dagli sviluppi di un corner con Urbinati che rovescia sfruttando un buon assist di Capodaglio. Al decimo risposta immediata dei padroni di casa , prima con una rasoiata di Notariale che attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni, poi Peroni è lesto a saltare Chimezie e a calciare in porta ma Taborda respinge. Alla mezz’ora ancora gli uomini di Magi a rendersi pericolosi con Carta ma il suo gran tiro viene respinto in corner da un attento Taborda. Dal corner che ne consegue prima Torelli poi capitan Nobili non riescono ad impattare un buon pallone servito dal solito Carta. Gli ospiti reagiscono qualche istante più tardi con il miglior dei suoi Sindic ma la sua rasoiata esce fuori di poco. La risposta del Montecchio Gallo arriva con Di Pollina che da fuori calcia sopra la traversa. A cinque dal termine della prima frazione sospetto mani in area di Chimezie ma il direttore di gara fa proseguire. Nella ripresa partono meglio i padroni di casa che si rendono subito pericolosi con Peroni ma il suo mancino è debole. Poi Magnanelli, tra i più positivi, da fuori fa urlare al goal ma il suo tiro non centra la porta. Qualche istante più tardi Camara si libera per al tiro ma calcia alto. Alla mezz’ora con il Montegranaro che forse aveva più il controllo del gioco arriva la doccia fredda per gli ospiti quando il subentrato Villanova al suo primo pallone pennella per Nobili che di testa colpisce a rete, Taborda può solo respingerla sulla traversa senza però evitare il vantaggio del Montecchio Gallo.