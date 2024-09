‘Duello‘ tra Alceo e la Maria di Novilara per un locale in viale Trieste

Sarà perché sta... scemando la voglia di stare sopra i fornelli in cucina, per cui c’è una corsa ad aprire ristoranti. Ed uno dei locali più ambiti della città è diventato l’ex locale che ospitava una cucina cinese fino a qualche tempo fa, poco lontano da piazzale D’Annuncio andando verso sud, con tanto di veranda che dà sulla strada. Lo spazio al piano terrà, che appartiene alla famiglia Signorini di Cattolica, ha visto il pellegrinaggio negli ultimi mesi di diversi possibili gestori. E fra questi due ristoratorii molto noti in città, perché si è fatto avanti anche Alceo Rapa che ha gestito il club Nautico e quindi uno dei pezzi ‘grossi‘ della tradizione culinaria locale e non solo come "La Maria" di Novilara diventata popolare per le sue tagliatelle con il sugo di fagioli. Trattative che vanno avanti da ormai un paio di mesi e sembra che ad essere sulla linea del traguardo ci sia proprio "La Maria" di Novilara. Per la cronaca, e cosa non secondaria, la famiglia Signorini ha chiesto e chiede una fidejussione bancaria a chi entrerà e prenderà la gestione di questo locale.