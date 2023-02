Duello tra padri e figli, tutti alla sbarra

Uno sguardo malinteso, il classico "cos’hai da fissare!" ed era scattata la zuffa tra due padri e rispettivi due figli, italiani e romeni, in cui era spuntata anche una spranga di ferro. E tutti e quattro si sono ritrovati in tribunale, nelle doppie vesti di imputati e vittime, per lesioni e minacce aggravate. Ieri i difensori dei due romeni, gli avvocati Andrea Angeletti del foro di Urbino e Giuseppe Spedicato di Ancona, hanno chiesto per il padre il patteggiamento a 6 mesi di reclusione. Il giudice Giacomo Gasparini ha rinviato all’udienza dei primi di marzo per decidere sull’istanza, invitando allo stesso tempo tutte le parti a trovare un accordo per rimettere le reciproche querele. Un accordo che porterebbe all’estinzione dei reati e salverebbe gli imputati dalla condanna.

Tutto comincia quando padre e figlio italiani si fermano a parlare in auto su delle scarpe che avevano appena acquistato. Sembra che uno prendesse in giro l’altro per delle sneaker della Ducati. A un tratto arriva un giovane romeno, che stava entrando a casa sua e passa davanti alla macchina. Il suo sguardo si fissa sui due che parlano. Il padre nell’abitacolo si infastidisce, lo apostrofa e dalle parole si passa subito alle mani. Il papà del romeno sente le grida, esce di casa e si lancia nella mischia. Afferra una spranga e colpisce l’altro adulto, fratturandogli il malleolo. A mettere fine alla zuffa, arriva una poliziotta fuori servizio. e. ros.