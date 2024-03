Duello tra periti sul dialetto calabrese

Che il dialetto calabrese utilizzato da Rocco Versace nelle chiamate telefoniche intercettate potesse creare non pochi problemi per la sua traduzione e trascrizione, era questione già messa in conto dalla Corte d’Assise di Pesaro. E se n’è avuta la prova ieri mattina durante il processo a carico dell’imputato 57enne, accusato del concorso nell’omicidio mafioso di Marcello Bruzzese, avvenuto a Pesaro a Natale 2018. Il processo si è concetrato ieri su alcune interpretazioni che il perito del tribunale, insieme ad un consulente ’linguistico’ calabrese, ha riportato a proposito delle parole di Versace. Vi sarebbero state delle discrepanze con ciò che invece sostiene la procura. Questioni che comunque non chiariscono appieno gli spostamenti di Versace nei giorni precedenti l’omicidio, che ha visto condannare all’ergastolo come sicari Michelangelo Tripodi e Francesco Candiloro. Per far luce proprio sulla posizione di Versace, è stato incaricato anche un ulteriore perito, Marco Zonaro, che dovrà valutare gli spostamenti e gli agganci alle celle telefoniche di cinque utenze differenti (quattro olandesi e una italiana) nei giorni del 19 novembre e del 2 dicembre. Udienza rinviata.

Giorgia Monticelli