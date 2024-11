Duemila in marcia per la pace

Pesaro, città attiva per la Pace. E non soltanto perché il 31 dicembre il capoluogo sarà meta di quasi 2mila pellegrini, richiamati in città grazie alla “Marcia della Pace“, la nazionale iniziativa voluta da Paolo VI nel 1968 e giunta alla sua 57esima edizione, attirata dall’Arcidiocesi di Monsignor Sandro Salvucci per chiudere in modo spirituale l’anno da Capitale della cultura. Ma anche perché con 20 voti favorevoli, 8 contrari e 2 astenuti è stato approvato ieri in Consiglio comunale l’ordine del giorno per il riconoscimento “dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, conformemente alle risoluzioni delle Nazioni Unite e al diritto internazionale”. E’ stata presentata dai consiglieri Mattioli, Anniballi, Cioppi, Drago, Montesi, Rocchi, Palazzi, Alessandroni, Tommasoli, Fabbri, Gambini, Manenti, Salvatori e Lugli.