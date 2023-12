Duemila morette chiamano il bis

Circa 2mila sorsi di tradizione, per un evento di successo che per questo tornerà ad animare i mercatini del Natale fanese anche il prossimo fine settimana: sabato 16 e domenica 17 dicembre. E’ stato un weekend intenso quello della prima edizione di "Un sorso di tradizione", una tre giorni dedicata alla valorizzazione della moretta e al suo abbinamento con prodotti di pasticceria, durante i quali nei giardini del Pincio, oltre ai racconti di barman e pasticcieri, si sono potute degustare morette e dolci alla moretta da loro realizzati. In totale sono stati serviti oltre 2.000 bicchierini con la bevanda tipica fanese e oltre 30 kg di dolci al sapore di Moretta. Soddisfatto Stefano Mirisola che ha curato per Confesercenti l’iniziativa realizzata con il contributo del Comune, il supporto della Pro Loco e la fornitura di caffè di Must Caffè.

"Come associazione di categoria – dice Mirisola – riteniamo che i prodotti tipici del territorio sia utili non solo per esaltare le tradizioni ma anche come volano per il turismo che oggi vede i visitatori sempre più attratti dai prodotti enogastronomici". A raccontare la Moretta fanese sono stati i barman Francesco Dionisi del Bon Bon Art Cafè, Mattia Bernardi del Pino Bar e Stefania Palazzini del Bar del Porto. Insieme alle loro morette sono stati presentati panettoni e biscotti alla Moretta da parte di Francesco Camilloni del panificio Arte Bianca, i Morettini da Emanuela Ghiandoni della Pasticceria Le Terrazze e la Torta Fortunae di Andrea Urbani della Pasticceria Guerrino. A moderare gli incontri i giornalisti Silvano Clappis, Marco Giovenco e Veronique Angeletti.