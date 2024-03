Duemila tonnellate di miele l’anno. Gli apicoltori fanno il punto

Oltre 71mila alveari, per l’esattezza 71.497, e 3.386 apicoltori, che registrano una produzione media intorno alle 2mila tonnellate l’anno, in condizioni climatiche normali, sempre più difficili per i cambiamenti in atto. Sono 69 le aziende regionali che conducono l’apicoltura con metodo biologico, per un totale di 7.543 alveari: oltre il 10% del totale, con una produzione di circa 150 tonnellate. Infine, sono circa 1.800 gli alveari certificati con il marchio QM, che equivalgono a un quantitativo dai 300 ai 400 quintali di miele.

Questi i dati resi noti durante il summit regionale per il miele marchigiano dal titolo ‘Marche apicoltura 2024’ che si è svolto al Tag Hotel di Fano. Una giornata intensa, per fare il punto sulla situazione apistica regionale e individuare una strategia comune sull’apicoltura delle Marche. Rappresentanti politici nazionali, regionali e locali, funzionari regionali, esperti, docenti universitari, studiosi e ricercatori italiani, tecnici sanitari, associazioni e apicoltori marchigiani si sono dati appuntamento per fornire il proprio contributo nel convegno organizzato dal Consorzio apistico di Pesaro e Urbino quale capofila dei quattro consorzi apistici regionali, in collaborazione con Ast Pesaro-Urbino e con il contributo della Regione.

Sul palco del Tag Hotel si sono alternati Mirco Carloni, presidente della XIII Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati; il consigliere regionale Luca Serfilippi, delegato dall’assessorato all’agricoltura delle Marche; il vicesindaco del comune di Fano Cristian Fanesi in rappresentanza del sindaco Seri; e il consigliere regionale Giacomo Rossi. Ha presieduto il convegno il dottor Vincenzo Langella, direttore del Servizio di Sanità Animale dell’Ast. In platea, tra oltre 300 persone, Giorgio Filipponi dell’Agenzia regionale Sanità, sezione veterinaria.

Importanti rassicurazioni sono state fornite dal Ministero dell’Agricoltura, con la partecipazione di Luigi Ricci, direttore del settore Produzioni Animali, che nel suo intervento ha comunicato la possibilità di introdurre, per l’annualità 2025, nella programmazione sui contributi all’apicoltura le nutrizioni d’emergenza in caso di eventi climatici avversi.

Sandro Franceschetti