Dulcimer e arpa bardica. Candelara saluta il don

Don Giampiero Cernuschi, parroco di Candelara, lascerà a fine settembre i suoi affezionati parrocchiani per assumere l’incarico di parroco in solido della Comunità Pastorale n. 1 "Centro storico e Cristo Re". Per salutarlo è stato organizzato un pomeriggio musicale in programma oggi alla Pieve di Santo Stefano a Candelara (ore 17). Ad omaggiarlo in musica, arte tanto amata da Don Cernuschi, sarà il duo formato da Giovanna Franzoni e Chiara Vidotto nato circa vent’anni fa. Il loro repertorio spazia dalle melodie tradizionali italiane, francesi, inglesi fino alla musica sacra, al gospel e spirituals.

Per tanti anni docente di organo al Conservatorio Rossini, Franzoni suona l’organo, l’organo portativo e l’hauptwerke, il manuale di grand’organo dello strumento, da Haupt- (principale) e Werk (lavoro, opera). Vidotto, contralto, docente al Liceo Musicale Marconi, suona diversi strumenti: il dulcimer, uno strumento musicale a corde pizzicate o percosse o talvolta sfregate con un archetto, cioè un salterio, che parrebbe derivare dal santur persiano. Il dulcimer è molto usato in Europa, specialmente nella musica irlandese e nella musica popolare rumena; l’arpa bardica o celtica o arpa gaelica è uno strumento a corde tipico del folklore dei paesi europei di area celtica. Proviene dalla Scozia, dove compare durante l’VIII secolo e si è successivamente diffusa in Irlanda dal XII secolo e poi nel Galles e in Bretagna. Vidotto suona anche la viola da gamba e le percussioni.

Maria Rita Tonti