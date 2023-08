Dulcis in fundo, la torta per 200 Gala vista mare al “Charlie“ E anche Filippetti si ricrede

E con il terzo galà nel rinnovato “Charlie in Pesaro Urban hotel“, si è chiusa la serie dei dopofestival mondani delle tre prime. I 200 tra cantanti e melomani dell’“Adelaide di Borgogna“ sono stati accolti dal proprietario Nardo Filippetti insieme con il figlio Marco, sotto l’occhio attento del direttore Marco Cecchi. "Sono contento - ha detto Filippetti - di organizzare, per il decimo anno, questo Galà, soprattutto per Paola Pierangeli, una gran signora, che mi ha spinto a creare questo evento. In un primo momento, volevo rinunciare ad organizzare questa serata, ma poi, convinto dalla mia compagna Katj ci ho ripensato e adesso la ringrazio per l’eccezionale banqueting che ha preparato e che ha meritato i complimenti di tutti. E grazie anche al ‘Giardino di Santa Maria’ per gli allestimenti floreali". Tra i presenti, il sindaco Matteo Ricci con signora, la prefetta Emanuela Saveria Greco, il sovrintendente Ernesto Palacio e il direttore generale Cristian Della Chiara; la presidente di Confindustria, Alessandra Baronciani, il presidente del Conservatorio Salvatore Giordano e l’ emerito, Giorgio Girelli, Roberto Burioni, Rosetta Cucchi, Ludovico Bramanti. Sono intervenuti anche diversi stranieri tra cui il melomane per eccellenza Peter Vandamme. Tra gli altri, Gian Giacomo e Dina Maria Vismara, il notaio Luisa Rossi con Annalisa Zini, l’ingegner Eugenio Ceccolini con Annalisa Cinaglia, Giovanni Corsini con Francesca Sanchietti, Nicola Dolcini con Laura Scalbi, le avvocatesse Monica Nicolini e Michela Massanelli, gli industriali Mauro Lancia e Vittorio Livi, il commercialista Achille Marchionni e Paola Pierangeli che darà la festa nella villa sul San Bartolo dopo la Petite Messe Solennelle diretta dal pesarese Michele Mariotti. Ovazione ai protagonisti dell’opera. La serata è stata allietata dal giovane pianista Federico Portincasa ed in chiusura il taglio della torta dedicata al Rof.

l. d.