Il Duomo riapre ai fedeli: c’è la sorpresa dei mosaici

Pesaro, 1 novembre 2025 – Da oggi la cattedrale riapre al culto. E chi vi entrà potrà anche vedere le nuove finestre, per circa 40 metri quadrati, che mostreranno una parte dei mosaici che fino ad oggi sono rimasti nascosti. L’arcivescovo non ha voluto attendere, per riaprire la chiesa ai fedeli, la cerimonia di inaugurazione ufficiale che è stata messa in calendario per il 5 novembre (mercoledì prossimo) alle 17. In totale sono ora circa 100 i metri quadrati che hanno sopra la pavimentazione di cristallo. Comunque un lembo importante dei 1600 metri, e cioè l’estensione totale del litostroto, una parte del quale si estende anche sotto il sagrato dove nei secoli poi sono state ricavate le tombe dei prelati che si alternavano alla guida del Duomo. Una situazione che ricorda un po’ quello che è tato scoperto in piazza del Popolo con il ‘cimitero’ del San Benedetto.

Il Duomo, proprio per questo lavoro, era stato chiuso al pubblico e ai fedeli il 13 ottobre ed i lavori sono stati eseguiti dai tecnici della Renco grazie ai finanziamenti messi a disposizione della fondazione Scavolini. Smontato tutto il piano di calpestio in lastre di cemento dopodiché sulla griglia sono stati posizionati al loro posto le grandi lastre in cristallo. Un lavoro che è andato avanti per una decina di giorni. Le nuove finestre sui mosaici sono al centro della navata centrale, entrando, e si estendono fino alla navata di sinistra. E’ stato aperto un ulteriore tassello che mette anche in mostra il mosaico del V secolo e cioè quello più antico. E i vertici della Curia sottolineano la bontà di questo intervento perché si vedranno “nel luogo in cui l’opera è nata, nella chiesa in cui fu pensata e non nell’ambiente asettico di un museo con un coinvolgimento emotivo... di una fede trasmessa attraverso un immaginario di figure che a noi stupisce per la sorprendente varietà”, come scrive il responsabile del museo diocesano Filippo Alessandroni.

Il mosaico superiore corre lungo tutto la chiesa e ha tappeti musivi composti e ricomposti, un palinsesto che va dal VI secolo fino ad arrivare al termine del 1200. Un caso quasi unico al mondo.

L’inaugurazione ufficiale dell’opera è stata vissata per il pomeriggio di mercoledì prossimo. Una cerimonia che si aprirà con i saluti dell’arcivescovo Sandro Salvucci e del sindaco Andrea Biancani. Dopodiché sarà la volta di Andrea Pessina, il nuovo soprintendente per le province di Ancona e Pesaro. Poi toccherà ad Emanuela Scavolini che è presidente dell’omonima fondazione. Quindi sono previsti gli interventi dell’architetto Franco Panzini che ha progettato l’ampliamento delle nuove vetrate, di Daniele Sacco che sta studiando dal 2019 l’archeologia della cattedrale: seguirà Stefano Finocchi che è il responsabile della sezione archeologica della Soprintendenza e infine Filippo Alessandroni, il responsabile del museo diocesano.