Duomo stracolmo per l’addio a Iaia Palazzetti: dolore e lacrime

Pesaro, 8 ottobre 2025 – Duomo pieno come poche volte è capitato negli ultimi anni. Se avesse potuto assistere al suo funerale, Claudia Iaia Palazzetti sarebbe stata felice ed anche a lei sarebbero scese le lacrime. Piene di gente anche le due navate. E c’è anche chi è rimasto fuori dalla chiesa, in attesa, sul sagrato. Parlando del suo nuovo compagno Michele Barro Savonuzzi, prima che la situazione precipitasse, aveva confessato a qualche conoscente: “Me lo deve aver mandato Ciccio (Tausani, ndr) perché mi ha regalato un anno di gioia e di serenità”.

E’ entrata tra due ali di folla la sua bara. Ed è uscita per l’ultimo viaggio dietro le note di una recente canzone americana, uscendo dagli schemi e dalla tradizione dei riti funebri. Quasi un inno alla vita. Sotto le arcate del Duomo mancava solo una persona: il padre Eligio di 92 anni che deve essere dimesso dall’ospedale di Fano dopodiché prenderà la strada di un centro di riabilitazione. Le loro vite si erano incrociate un paio di settimane fa al San Salvatore: il padre diretto verso Fano per un intervento alle vie biliari, mentre la figlia dopo le complicazioni cardiache stava entrando in rianimazione.

Tre figlie in lacrime, Giorgia, Vittoria e Clara, il fratello Marco, quindi tutti quelli che per una ragione o per un’altra hanno avuto a che fare con questa famiglia che ha segnato un pezzo importante della storia recente della città. Dagli ex dipendenti e collaboratori dell’impresa, ai professionisti che per vario titolo hanno collaborato con questa società edile, dove era impegnata anche Claudia Palazzetti, lei laureata in architettura. Quindi diversi esponenti delle forze politiche cittadine e anche alcuni giocatori di basket come Ario Costa, Walter Magnifico e Peppe Ponzoni. Perché Eligio Palazzetti aveva posto le basi di quella grande squadra che avrebbe poi vinto due scudetti.

E poi gli amici di quell’angolo di città, l’ex piazzale Trieste, dove Iaia Palazzetti era cresciuta. In prima fila, come amica, anche il presidente di Confindustria Alessandra Baronciani. Quella Confindustria che aveva visto Iaia Palazzetti molto attiva prima con il gruppo dei giovani e poi anche come componente del gruppo Edili.

Nessuno dei familiari ha preso la parola: prima ha parlato un vecchia amica di danza con la quale Claudia Palazzetti si era ritrovata per tornare di nuovo a ballare: parole dolci verso una donna che stava ritrovando la voglia di vivere e una seconda giovinezza, lei ormai 65enne. Quindi ha parlato l’attuale compagno Michele: una storia nata tra vele e mare e che lui non ha mai nascosto perché ha commentato: “Era il mio amore”. Un uomo profondamente legato alla sua compagna di avventure solcando i mari.

S’è chiusa la storia di vita di Iaia Palazzetti in mezzo agli amici e alle persone che le hanno voluto bene. Un addio al mondo, solare, come era questa donna, che incurante della malattia, aveva alzato le vele due mesi prima di morire per andare ad incontrare il sole.

m.g.