Duranti ancora alla guida di Fratelli d’Italia

Marco Duranti è stato confermato all’unanimità alla guida del circolo fermignanese di Fratelli d’Italia. La rielezione è avvenuta martedì sera durante il Congresso comunale del partito, in cui per altro è stata presentata agli iscritti la nuova sede, in piazza Giorgiani, che sarà inaugurata nelle prossime settimane e diventerà un punto di riferimento per le attività svolte nella vallata del Metauro. "La riconferma unanime di Duranti è la testimonianza del lavoro lavoro portato avanti all’insegna della compattezza e della crescita del partito sul territorio", commentano dal circolo. Il Congresso è stato un momento di partecipazione e dibattito interno, a cui ha partecipato pure il segretario provinciale di Fdi, Nicola Baiocchi, che afferma: "Fermignano è un neonato circolo di Fratelli d’Italia che sta dimostrando grande entusiasmo e impegno. Si sta preparando alle prossime sfide ed è la dimostrazione dell’ottimo radicamento del partito in tutto il territorio provinciale, che è in espansione. Ci attendono appuntamenti importanti, dalle elezioni regionali di ottobre alle amministrative della primavera 2026, e siamo pronti a essere protagonisti". Presente alla serata anche l’eurodeputato di Fratelli d’Italia del collegio Italia Centrale, Carlo Ciccioli, che ha portato il proprio sostegno ai militanti e agli iscritti: "Questa sera non potevo non esserci, in un’occasione così importante e in un momento di crescita e confronto che vedrà Fratelli d’Italia protagonista nelle Marche, in Italia e in Europa", ha detto. Il Congresso è stato presieduto da Giacomo Toccaceli, presidente provinciale di Gioventù nazionale Pesaro-Urbino, e secondo gli iscritti ha rappresentato un ulteriore passo avanti per Fratelli d’Italia a Fermignano, "rafforzando la presenza del partito e ponendo le basi per le future sfide elettorali e politiche".

n. p.