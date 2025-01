Durantino già nella storia: salirà sul Cerro Torre

Terra. Anzi, Torre. E’ quello che toccherà, anzi accarezzerà, la mano dell’artista della roccia, Giacomo Meliffi, il globetrotter di pareti e nevi del globo. Durantino, ma cosmopolita delle terre alte, Giacomino è stato reclutato dall’Eagle Team del Club Alpino Italiano per tentare l’impresa al ’Cerro più Cerro’ della Patagonia. Senza usare sigle e stranierismi vari ed eventuali, l’Eagle Team altro non è che la nazionale del club che porta in giro la bandiera d’Italia su tutte le cime. Dunque, non solo Meliffi è stato decorato con la maglia azzurra, ma è anche stato scelto per salire una delle vette più rognose al mondo. Su quel picco, cliccate, e scoprirete. Qui non è il caso. E non c’è spazio per descriverne l’epicità e il peso specifico nella bibbia delle conquiste umane.

Meliffi, 27 anni, è nato ad Urbania, con in faccia la triade: Catria, Petrano e Nerone. Ma i suoi piedi (e mani) hanno preso subito un irrefrenabile largo. Con o senza corde. Con o senza sci ai piedi. Stavolta il Cai l’ha scelto per una di quelle missioni dal sapore anni Sessanta. Due alpiniste e quattro alpinisti tenteranno l’assalto ai picchi patagonici e sono in arrivo nella cittadina di El Chalten. A condurli Matteo Della Bordella e i tutor Massimo Faletti, Silvia Loreggian e Luca Schiera. "La Patagonia è la conclusione logica del cammino intrapreso dai ragazzi", spiega Della Bordella. E c’è il plauso del presidente generale del Cai, Antonio Montani: "Vedere una nuova generazione di alpinisti affrontare le pareti della Patagonia è motivo di grande orgoglio". Tre le cordate su Cerro Torre, Fitz Roy e Cerro Piergiorgio. Il tutor Faletti si legherà a Meliffi e a Cordin e si concentrerà sulla zona del Torre. Il rientro in Italia è previsto per il 2 marzo. Dal Torre alla terra.