Duro impatto con la B. Piombino passa a Pesaro

consultinvest

64

piombino

77

CONSULTINVEST LORETO : Delfino 10, Del Prete ne, Aglio 6, Macchniz ne, Valentini 7, Sgarzini 6, Tognacci 9, Graziani 16, Lomtazde 4, Pillastrini 2, Terenzi 4. All. Ceccarelli.

SOLBAT GOLFO PIOMBINO: Ammanato 3, Buffo 8, Forti 3, Carnevale, Menconi 7, Giunta 12, Pipitone ne, Fabiani 2, Ianuale 13, Guaita 2, Raivio 27, Ferraresi. All. Conti.

Arbitri: Calella, Cieri e Forconi.

Note – Parziali: 19-23, 32-40, 39-61. Tiri liberi: Loreto 11/17, Piombino 7/14. Tiri da 3 punti: Loreto 9/26 , Piombino 10/28. Rimbalzi: Loreto 44, Piombino 35. Fallo tecnico a Ceccarelli. Usciti per falli: Aglio. Spettatori: 300. Presenti in tribuna giocatori e dirigenti della Vuelle.

Un duro impatto contro il muro della serie B: Piombino passa al PalaMegabox, rendendo amaro l’esordio del Loreto in questa nuova realtà. Parte contratta la squadra di casa, che sente l’emozione del debutto al cospetto di una formazione esperta della categoria. Gli ospiti partono sparati, mentre il canestro sembra stregato per Terenzi e compagni che rimangono a secco nei primi 3’ (0-9). Ci vuole un gioco da tre punti di Graziani per sbloccare i compagni e scaldare il pubblico. Piombino accusa il colpo, sbaglia la rimessa e un bel gioco a due fra Aglio e Delfino sembra aprire finalmente la porta del match ai gialloblu (5-9 al 4’), ma gli ospiti sono ben presenti sulla partita e respingono l’assalto. Coach Ceccarelli trova la carta giusta nel mazzo inserendo Lomtadze: il georgiano guadagna due canestri con l’aggiuntivo che gasano tutti e portano i padroni di casa a -1 (19-20). Gara riaperta e si può guardare al 2° quarto con fiducia, ma l’aggancio sfugge sempre, anzi i toscani piazzano un nuovo break di 7-0 che spegne gli entusiasmi (22-30 al 15’). Aglio fa rialzare la testa ai compagni, poi però commette il 3° fallo e viene richiamato in panca. Delfino va a prendersi di forza il -3 (32-35), ma nell’ultimo minuto Loreto sbaglia tutto e va all’intervallo sotto di 8 a cercare di schiarirsi le idee.

La ripresa sembra aprirsi sotto i migliori auspici con la tripla di Valentini, ma la difesa non tiene e sul ribaltamento arriva la tripla ospite che smonta subito la rincorsa. Da lì in poi la squadra di Ceccarelli si sfalda, soprattutto nella sua metà campo: la fotografia è la palla persa sulla quale non torna nessuno in difesa ed arriva un’altra tripla in transizione che vale il +15 ospite (35-50 al 24’). Il finale di terzo quarto si trasforma così in un’agonia dove, con l’ansia che sale, non entra più un tiro tanto che i punti segnati nel terzo periodo saranno appena 7, con il massimo svantaggio toccato all’ultimo intervallino. Negli ultimi 10’ di gioco arriva almeno una reazione d’orgoglio che contribuisce a ridurre il gap, ma ormai è troppo tardi per risalire la china.

Elisabetta Ferri