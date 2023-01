E a Borgo Pace sei coraggiosi si gettano nell’Auro

Primo dell’anno a bagno nel torrente Auro a Borgo Pace. Sono stati sei i ‘temerari’ che hanno sfidato ieri il freddo rigido dell’inverno e delle acque del torrente. "È ormai una tradizione- spiega Michele Dini di Sant’Angelo in Vado, sono sei anni che ci tuffiamo con l’arrivo dell’anno nuovo. Le tradizioni ‘sane’ vanno portate avanti". Ma perché lo fate? "Siamo stati io e Gioele Ciasullo i promotori nel 2018, si parlava sempre del prima bagno dell’anno nel mare Adriatico e allora ci siamo detti: perché non farlo anche noi quassù? Forse la temperatura del torrente è anche più rigida del mare ma non abbiamo tentennato. Per il prossimo anno invitiamo tutti a seguirci e fare un bagno con noi". Quanto è durato il bagno? "Chiaramente poco, il tempo dell’immersione". E poi? "Siamo corsi a prendere qualcosa di caldo nel bar di Borgo Pace". Questi i nomi dei sei ‘protagonisti’: Michele Dini, Gioele Ciasullo, Valeria Romanelli, Andrea Carlo Fumagalli, Lorenzo Papi e Fabio Coppola.

am.pi.