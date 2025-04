E a Fano il reparto di Neuropsichiatria infantile sarà arricchito da alcuni spunti artistici

Il Centro regionale autismo età evolutiva dell’ospedale Santa Croce di Fano presenta una iniziativa speciale in occasione della Giornata mondiale sull’autismo. Durante il prossimo anno scolastico sarà attivato un progetto di allestimento del reparto di Neuropsichiatria Infantile, sede del Centro e dell’Ambulatorio Dama, in collaborazione con gli studenti del Mengaroni di Pesaro, dell’ Apolloni di Fano e della Scuola del libro di Urbino. L’obiettivo è duplice: rendere gli ambienti ospedalieri più accoglienti e umanizzati per pazienti, familiari e sanitari e promuovere le abilità dei ragazzi affetti dal disturbo. "In questa Giornata – dice il dg Ast Carelli - sottolineo il prezioso lavoro svolto dal nostro Centro regionale". Elisabetta Tarsi, direttore Neuropsichiatria Infantile: "Dal 2002, il Centro ha valutato oltre 2400 persone e diagnosticato l’autismo a 76 nuovi minori solo nel 2024".