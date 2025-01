E a Fano la vecchina e 9 aiutanti distribuiranno 1200 calze in piazza

Appuntamento in centro storico con la Befana e le sue aiutanti. Con l’arrivo in piazza XX Settembre della vecchina sulla sua magica scopa si conclude oggi pomeriggio il lungo calendario degli eventi natalizi fanesi. La Befana sarà circondata da ben 9 aiutanti che partendo dal Pincio attraverseranno il centro distribuendo dolcetti e facendo selfie coi bambini. Poi alle 18 si ritroveranno tutte in piazza XX Settembre per la distribuzione delle 1200 calze cariche di dolci. Per garantire che ogni bambino abbia la sua calza dovrà essere esibito un tagliando che, dalle 16, si potrà ritirare nel gazebo del Vespa Club, posizionato accanto all’Albero di Natale.

Inoltre dalle 15.30 saranno organizzati giochi e attività per i più piccoli, mentre alle 17 ci sarà un vero e proprio spettacolo a loro dedicato. Per tutta la giornata sarà aperto il mercatino di Natale al Pincio (dalle 9 alle 20), si potrà visitare il presepe di San Marco (9.30-12/15-19) e dalle 10.30 fino a notte fonda rimarrà aperta la pista di ghiaccio, al Pincio fino a domenica 19 gennaio, visto il successo ottenuto. La Befana è un appuntamento organizzato dal Comune col contributo di Pro Loco e col Vespa Club, l’associazione Viviamo Centinarola e altre realtà.

Anna Marchetti