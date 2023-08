E a Gradara il festival rock "Castle Attack"

Sarà un altro Ferragosto denso di eventi, musica e cultura nella provincia di Pesaro e Urbino.

Gradara ad esempio si prepara per un Ferragosto movimentato alla Rocca con il Festival rock "Castle attack". Dalle ore 20.00 Piazza d’Armi sarà palcoscenico di concerti con band locali e internazionali. Super ospite il gruppo hard punk "Nashville Pussy" proveniente da Atlanta (Georgia) per la loro unica data italiana. Insieme a loro si esibiranno anche i "The loyal Cheaters", Rock’N’Roll band Italo-tedesca, i "The pissed ones" di Dresda, i pesaresi "The Dick Dastardly’s" e i "Black Army". Biglietti ancora in vendita su Liveticket a 12 euro. Come ogni martedì d’estate, spazio anche alla rassegna "CenArte" organizzata dalla Proloco di Gradara, un evento che abbina arte e cucina. Anche la Rocca rimarrà aperta con il consueto orario dalle 9 alle 19, con chiusura della biglietteria alle 18.15.

A Gabicce Mare sarà possibile assistere al tradizionale spettacolo pirotecnico sul porto, organizzato assieme al comune di Cattolica, dalle ore 22.30.

Anche nei giorni successivi al Ferragosto sono tanti gli eventi in programma. Dallo spettacolo comico "Banana Juice" a Montegrimano Terme in programma il 16 agosto, al mercato antico di San Rocco a Orciano di Pesaro il 16 e 17 agosto, fino al palio dei Brancaleoni a Piobbico dal 17 al 20 agosto, alla festa della tagliatella a Mombaroccio (17-20 agosto) e a quella della tagliata a Casinina (18-20 agosto).

Insomma, in molti luoghi un agosto all’insegna del divertimento e della tradizione.

Lucia Arduini