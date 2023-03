E a Marotta la scuola finisce un’ora prima

Piogge intense con nuovi disagi e forti preoccupazioni a Marotta nord, dove ieri mattina, il Comune di Mondolfo ha deciso di far terminare quasi un’ora prima le lezioni nelle scuole dell’istituto comprensivo ‘Faà di Bruno’ di via Betti (secondaria, primaria e dell’infanzia); anticipando la partenza dei pulmini per riaccompagnare gli alunni a casa alle 12,15, senza aspettare le 13. Questo, perché, da metà mattinata la violenza della pioggia ha cominciato a creare una serie di problemi purtroppo ben noti nel quartiere di Marotta nord, con strade invase da alcuni centimetri d’acqua in via Ferrari, via Martini, via Corfù, via Betti e nelle zone vicine, fino a coinvolgere un tratto di Statale Adriatica in corrispondenza di via Corfù. "Quella di far uscire prima da scuola bambini e ragazzi – evidenzia Carlo Diotallevi, vicesindaco e assessore alla protezione civile – è stata una decisione precauzionale. Eravamo molto preoccupati dall’innalzamento del livello d’acqua nel fosso di via Illica, che parte dall’autostrada e arriva al mare e che se fosse tracimato avrebbe causato l’allagamento di tutta la zona di Marotta nord. Per fortuna, verso le 13,30, si è abbassato in maniera importante e il pericolo è stato scongiurato, anche perché, nel frattempo, le precipitazioni sono diminuite in modo significativo".

"Alla fine – conclude Diotallevi -, dopo aver messo in atto le misure precauzionali per gli alunni, allertato la protezione civile, attivato il Coc e diramato un avviso allerta per i cittadini di Marotta nord, tutto si è risolto senza particolari problemi. L’unica strada chiusa è stata via Ferrari in un tratto di circa 200 metri, in corrispondenza della farmacia". Da segnalare, in aggiunta, anche un intervento dei vigili del fuoco in via Perticari per liberare dall’acqua un cortile privato. Intanto il capogruppo di minoranza Anteo Bonacorsi non risparmia critiche alla giunta Barbieri: "Abbiamo ascoltato tanti proclami, ma siamo alle solite. In 7 anni di governo locale questa amministrazione non ha risolto nessuno dei problemi di allagamento che riguardano la parte Marotta sul lato Fano e ogni volta che piove in abbondanza bisogna stare col fiato sospeso".

Sandro Franceschetti