E a Montegranaro invece si va verso la soluzione: il ripetitore di 30 metri verrà spostato su un colle

Sembra che si stia andando verso una soluzione per il posizionamento dell’antenna, sempre del gruppo francese Iliad, a Montegranaro-Muraglia. Anche in questo caso un ripetitore alto 30 metri piazzato in un piccolo terreno comunale in mezzo ad una selva di palazzi. Una soluzione che aveva subito suscitato la protesta e la rivolta degli abitanti che erano scesi in strada per protestare contro l’installazione di questa antenna. Un braccio di ferro che è andato avanti per mesi e che ora, obtorto collo da parte della compagnia francese, pare venga spostata sul crinale del colle. Va detto a proposito di questa battaglia, che nei palazzi di fronte a dove doveva essere inizialmente posizionata questa ‘torre’ tecnologica, abitano ben tre procuratori della Repubblica.

Comunque sia, una battaglia che pare stia andando a buon fine. Anche in questo caso, così come a Fiorenzuola, l’avvocato che ha seguito i cittadini del quartiere Montegranaro-Muraglia è Maurizio Terenzi.

Non si hanno invece novità su un’altra antenna, e cioè quella di Novilara, che ha messo in moto la rivolta anche qui dei residenti con tanto di riunioni. Altro borgo storico alle spalle della città. Ma nel caso di Novilara, contrariamente a Montegranaro-Muraglia così come a Fiorenzuola di Focara, l’antenna non era prevista in un terreno comunale (il canone è di 800 euro l’anno), ma in uno spazio privato.

In totale le antenne per il segnale 5G sono undici, parlando di quelle previste in città. Un putiferio che per esempio non si è verificato invece nella vicina Fano dove le antenne, sia per ragioni di tipo estetico e sia per ragioni riguardante la salute dei cittadini, hanno anche ricevuto il ‘no’ da parte dell’amministrazione. Posizione ferma anche se i gestori della telefonia in alcuni casi hanno presentato ricorso al Tar.