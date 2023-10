E a Monteschiantello sono pronte 900 piante

A Monteschiantello, a pochi metri dall’impianto di tiro a volo, sta per nascere un nuovo bosco. L’idea e il progetto sono dell’associazione Lupus in Fabula, ma tutti possono partecipare, facendo un’offerta. Il terreno è del comune di Fano, che l’ha destinato alla riforestazione perché non è più conveniente a fini agricoli. Ma il progetto in futuro potrebbe allargarsi alle aree confinanti. Per ora il progetto riguarda circa un ettaro di terreno, che ospiterà 900 piantine (di cui 100 ad alto fusto e 800 arbustive) che con il tempo si espanderanno naturalmente coprendo l’intera superficie. Tutto intorno, a protezioneda rumore e polvere, verrà piantata una siepe di arbusti. Il progetto prevede anche l’annaffiatura nella stagione siccitosa per almeno tre anni, ad opera dei volontari, con il coinvolgimento dei cittadini e alcune scuole. Il costo sarà di 13mila euro per piantine, reti, terreno. Per finanziare il progetto è partita una raccolta fondi sulla piattaforma Rete del dono, in collaborazione con la Fondazione Carifano, che raddoppierà i fondi raccolti. Chi volesse partecipare può donare su: https:www.retedeldono.ititprogettila-lupus-in-fabulaun-nuovo-bosco-