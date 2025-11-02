E adesso Kim non gioca più: "Un faro anche per gli adulti"

Quella di Giochi di Kim non era solo la vetrina di un negozio specializzato per l’infanzia. Era un sfera di cristallo in cui i bambini si perdevano nell’ immaginare la prossima avventura o il travestimento del momento. Vederla in questi giorni di liquidazione, muta, svuotata e tappezzata di carta da pacco, indubbiamente mette tristezza. Dopo 11 anni di attività “Giochi di Kim“, negozio specializzato nella vendita di articoli per l’infanzia, per la didattica compensativa e il gioco intelligente, chiuderà i battenti a giorni.

"Pesaro perde un riferimento per educatori, pedagogisti e professionisti specializzati nella didattica di sostegno – osserva Antonietta Italia, logopedista in pensione, già coordinatrice dei servizi educativi in Comune a Pesaro e residente storica di Pantano –. Conoscevo la fama dei titolari perché molto preparati e sempre pronti ad aggiornarsi. Io stessa, quando sono andata in pensione, in qualità di volontaria, li ho aiutati a divulgare le buone prassi legate alla serena crescita in ogni fase dell’età evolutiva, lasciandomi coinvolgere in un paio di laboratori rivolti ai bambini per orientare i genitori sull’importanza della manipolazione e del movimento nello sviluppo del bambino. Fin dall’ apertura avevano impostato “Giochi di Kim“, non tanto come un negozio, ma come uno spazio aperto ad iniziative sociali e culturali, come i laboratori ludici e gli incontri con gli esperti, molto apprezzate dalle famiglie pesaresi. Sono stati tra i primi a rispondere all’esigenza, sentita dagli specialisti, di accedere a cataloghi di materiali e strumenti compensativi specifici per la disabilità. Come altri nel quartiere sono amareggiata: è una risorsa significativa quella che la città perde".

"Giochi di Kim" è stato fondato da due persone che in passato si sono formate alla grande scuola della Cartolibreria tecnica e didattica Baiocchi, una realtà chiusa da una quindicina d’anni e che molti ricordano ancora per l’altissima qualità raggiunta e che era un fiore all’occhiello della città. Ma viviamo tempi in cui capacità e competenze non bastano per sopravvivere nel mercato.

Solidea Vitali Rosati