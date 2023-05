E adesso mettiamo tutto in piazza

è chi ha definito populista la campagna contro i maxi aumenti dei compensi al cda di Marche Multiservizi. Il termine populista ha avuto la sventura di essere trasformato in uno di quei marchi di infamia che vengono utilizzati per chiudere un discorso evitando di affrontarlo nel merito. Ma c’è davvero qualcuno che sinceramente e soprattutto disinteressatamente può pensare che sia normale aumentarsi i compensi del 57% e del 68%? E che quindi possa – con altrettanta sincerità e reale disinteresse – definire populista chi contesta un’operazione del genere?

Detto questo, l’epilogo che raccontiamo oggi è il migliore possibile: il consiglio d’amministrazione di Marche Multiservizi ha deciso di rinunciare agli aumenti evitando così che a cancellarli fosse l’assemblea dei soci, con un voto che avrebbe avuto contorni umilianti. E’ andata bene, ma affinché vada benissimo c’è bisogno che questa storia rappresenti una vera svolta nella gestione dell’azienda. Serve, insomma, che i sindaci e il presidente della Provincia facciano davvero valere la maggioranza pubblica della società e, in questo senso, hanno il dovere di lanciare un segnale chiaro già dalla prossima assemblea dei soci. E l’altro dovere, subito dopo, è mettere in piazza ciò che finora è stato gestito in totale silenzio: la discarica di Riceci, a Petriano. E’ inaccettabile che una società come Marche Multiservizi tratti una vicenda così senza tenere conto dell’enorme impatto che ha, su Petriano e non solo. E’ inaccettabile che tutta questa operazione sia stata portata avanti nell’ombra, insieme a una non meglio precisata società con sede a San Marino, fino ad arrivare all’acquisto dei terreni per cifre enormi e alla presentazione del progetto in Provincia. Ecco, la vicenda dei compensi deve essere l’inizio di una nuova storia. O è populismo anche questo?