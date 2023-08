E al campo, ’Casa Italia’ preparava piatti speciali per il resto del mondo

L’11 luglio i ragazzi in partenza per la Corea del Sud erano stati ricevuti dal sindaco Matteo Ricci, dal vice Daniele Vimini e dall’assessore Luca Pandolfi. Ricci, riconoscendo l’alto valore sociale della manifestazione, aveva pubblicato la foto insieme a loro ed un post sul suo profilo Facebook: "Questa mattina ho incontrato i ragazzi pesaresi che rappresenteranno la nostra città in Corea al 25° raduno mondiale degli scout dove sono previste oltre 70mila persone da tutto il mondo. Vivete questa bella esperienza al massimo, buona strada". A questo mega-raduno mondiale in programma dal 1° al 12 agosto, partecipano sia l’Agesci, che sono gli scout cattolici, che quelli aderenti al Cngei, ovvero aconfessionali, entrambi movimenti riconosciuti dalla Federazione italiana scoutismo. Dall’Italia sono partiti in 1.200, di cui una sessantina dalle Marche, il sotto-gruppo di cui fanno parte gli 8 pesaresi capitanati da Marco Turchi.

Nel campo tendato si fa di tutto, soprattutto i capi che si mettono a disposizione: qualcuno era addetto al servizio logistico o ai trasporti, altri erano in cucina, compresa una sorta di Casa Italia dove si preparavano i pasti da far assaggiare agli ospiti delle altre nazioni. Un ricco scambio di esperienze interrotto, purtroppo, dall’allarme tifone. In questo periodo sono tanti i giovani che viaggiano per motivi di fede: stasera rientrano in città a bordo di 4 pullman i 226 pesaresi (diocesi di Pesaro, Fano e Urbino) reduci dalla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona. Ultima tappa sul percorso prima di tornare a casa, è stato il Santuario di Lourdes. Insieme agli scout di ritorno dal Jamboree, racconteranno le loro esperienze internazionali la sera del 7 settembre al Parco Miralfiore.

