E alla Peter Pan sistemati infissi e il cornicione

Saranno completati a breve i lavori di riqualificazione della scuola Peter Pan di via Livorno. Un intervento di oltre 100mila euro, "che renderà gli ambienti più sicuri, accessibili, sostenibili e confortevoli", spiegano il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Manutenzioni, Mila Della Dora (foto). I lavori hanno previsto la sistemazione del cornicione esterno, che aveva una parte di cemento ammalorato (24mila euro) e la sostituzione e l’ammodernamento di tutti gli infissi (78mila euro). Una misura inserita in un progetto più ampio riguardante l’edilizia scolastica comunale, che ha coinvolto anche altre scuole come la "Grande Quercia" e alla Lilliput a Villa San Martino, sulla scuola "Arca delle Colline" di Santa Maria dell’Arzilla e "la Giostra" di via Filzi. "La qualità dell’educazione deve andare di pari passo a quella della funzionalità degli spazi", dicono sindaco ed assessora. Lavori anche alla Giansanti su bagni, palestra e mensa.