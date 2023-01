E anche a Fano gli impavidi della nuotata non mancano

Pochi ma determinati, noncuranti dell’acqua gelida e della fitta nebbia, che rendeva tutt’altro che piacevole la nuotata. Ma alla fine si sono tuffati. Sono stati 25 gli impavidi, dai 35 ai 60 anni, due le donne, che hanno salutato il nuovo anno immergendosi nello specchio di mare antistante i Bagni Carlo, a ridosso della scogliera della Camminata del Lisippo. Tra di loro, Luca Antonioni, medico di famiglia, Matteo Renna, docente alle superiori, un poliziotto della Stradale, e poi manager, bancari, impiegati. Tutti animati dalla passione per il mare e le sfide. Intorno alle 11, i partecipanti si sono radunati in spiaggia. Qualcuno ha installato una tenda da adibire a spogliatoio, altri hanno portato vivande per il dopo tuffo. Fette di panettone e altri dolciumi, qualche bottiglia di prosecco, per recuperare le energie e riscaldarsi. Molti i passanti assiepati sulla scogliera, per assistere all’insolito spettacolo. Al momento del tuffo, persino un grosso cane ha desistito, evidentemente scoraggiato dalla bassa temperatura dell’acqua, mentre i partecipanti si sono fatti coraggio e si sono gettati in mare. Qualcuno ha nuotato fino alle scogliere, altri hanno preferito rimanere vicino alla spiaggia. L’evento è stato organizzato dal gruppo "Caimani, nuoto in acque libere", un sodalizio che unisce i fanesi appassionati di sport. Alla fine, dopo la foto di gruppo, i nuotatori di Capodanno hanno festeggiato assieme agli spettatori e agli atleti di "Fano corre", che si stavano allenando nelle vicinanze. Un bicchiere di spumante e una fetta di panettone per festeggiare l’arrivo del 2023 tra gli applausi.

Marco D’Errico