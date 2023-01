E anche a Fano sono scarse e carissime

"Le case in affitto, a Fano sono impossibile da trovare". E’ quello che pensano gli operatori del settore, sotto pressione per accontentare le tante richieste da cui sono sommersi.

"Ci sono persone – commenta la titolare dell’agenzia immobiliare Attika, Paola Cantoro – che dal nord Italia hanno accettato il lavoro su Fano e non riescono a trovare la casa". "Le abitazioni – fa notare un altro agente immobiliare – sono care e spesso vecchie". Il Covid prima e la crisi economica poi hanno reso i proprietari estremamente prudenti. "Chi ha appartamenti da affittare – prosegue Cantoro – non si sente tutelato dalla legge e ha paura di ritrovarsi con affittuari in casa che non corrispondono più il canone, mentre loro continuano a pagare le tasse". "Le abitazioni disponibili sono poche e carissime – commenta un altro agente immobiliare – per un bilocale si pagano anche 700 euro". "Dopo il covid – fa notare Cantoro – c’era stata una ripresa, la situazione è tornata di nuovo difficile con lo scoppio della guerra in Ucraina". La verità è che, anche in una città delle dimensioni di Fano, la domanda è nettamente superiore all’offerta. "Grazie alla ripresa dell’attività nautica e alla presenza di diverse società di ingegneria e di logistica – spiega un immobiliarista – ci sono tante persone che transitano sulla nostra città. Chi ha budget più modesti si accontenta di affittare nell’entroterra, gli altri invece cercano nelle zone centrali della città. Molti in attesa di una sistemazione definitiva, corrispondente alle loro richieste, si appoggiano in alberghi o B&B. Fano e Pesaro sono realtà cittadine benestanti con un bel movimento di gente".

Se le città più difficili dove affittare una casa sono Milano, la più cara, Venezia e Bologna, con le dovute proporzioni anche a Fano la "caccia all’affitto" non è facile: tutti i sistemi sono buoni, dalle agenzie immobiliari al passaparola.

an. mar.