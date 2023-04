"E anche a Urbino va corretta l’eccessiva mobilità passiva"

La prima bozza del nuovo Piano Socio Sanitario Regionale 2023 - 2025 sta girando le province per essere presentata. Ieri mattina è avvenuto ad Urbino. Al centro del documento ci sono i territori e i loro bisogni. A illustrarlo al Collegio Raffaello l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e Gilberto Gentili, commissario straordinario Ast 1. Un faldone di 600 pagine che dopo il "giro" sarà discusso, dal mese prossimo in Giunta, per poi chiuderlo entro la fine dell’estate dopo nuovi confronti con sanitari, sindaci, sindacati e cittadini.

"Da correggere come primo problema è l’eccessiva mole di mobilità passiva anche a Urbino, prevalentemente verso l’Emilia Romagna e la sanità privata. Ora bisogna costruire un sistema che dia le risposte ai cittadini per riorganizzare i servizi in base alla domanda - ha detto Saltamartini -. Va precisato che l’agenzia regionale sanitaria non conosceva i dati sulla sanità perché non erano presenti e quindi si riflette sulle liste d’attesa".

Nel distretto ducale sono presenti sei strutture sanitarie, come saranno inquadrate in base alle esigenze? "L’ospedale di Urbino è un nosocomio per acuti di primo livello con specializzazioni di secondo livello. Quello di Pergola è un ospedale di base con prestazioni per acuti e specialistiche. Poi ci sono quelli di comunità come Sassocorvaro, Fossombrone, Cagli e Macerata Feltria che garantiscono prestazioni di cure intermedie, specialistiche e diagnostiche".

Dunque le prestazioni dovranno essere erogate a livello provinciale e possibilmente di prossimità, cosa in parte già fatta con la Legge di Riforma. Nella ex Area Vasta 1 la diagnostica è alla prima voce dei 56milioni di mobilità passiva (contro gli 8 di mobilità attiva) quindi va potenziata, territorialmente, ad esempio nei plessi ospedalieri delle strutture di comunità del distretto. "Noi intendiamo che tutte le prestazioni diagnostiche, come Tac, radiografie, esami di laboratorio e risonanze magnetiche possano garantire ai territori la fruibilità di questi plessi ospedalieri che esistono sulla carta ma erogano servizi molto limitati. Il nuovo Piano Socio Sanitario vuole investire in questo senso. Ora ci sono le risorse del Pnrr e con il Governo c’è una discussione per garantire le risorse umane e professionali ora limitate dal tetto delle assunzioni".

Francesco Pierucci