E anche la periferia diventa una sacchettopoli: "Servono più isole ecologiche"

Brutte cartoline per il turismo fanese anche dalla stazione Balneare di Torrette. A lamentarsi dalla periferia di Fano sono gli irriducibili turisti arrivati in città in questa estate nera e gli operatori turistici alle prese con la carenza di isole ecologiche attrezzate dove conferire correttamente i rifiuti.

La prova? Basta andare in via Ammiraglio Cappellini, ad esempio, dietro il Sito dei Pescatori, dove è evidente che sono totalmente insufficienti i due contenitori per l’organico e il misto indifferenziato presenti, a fronte di una popolazione di centinaia di persone. Perché d’estate, si sa, la gente aumenta per la presenza di turisti e per la riapertura delle strutture ricettive presenti nella zona che di giorno accolgono i lavoratori stagionali.

E così i passanti devono quasi quotidianamente assistere allo spettacolo indecoroso cristallizzato nella foto, che mostra decine di sacchetti gonfi di pattume abbandonati. E per fortuna che la tecnologia non è ancora in grado di farci apprezzare anche i profumi delle immagini fotografiche, perché si può immaginare l’olezzo che si può sprigionare da quei sacchetti (con scarti di pesce e tanto altro) lasciati per ore al sole.

