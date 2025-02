E anche Macerata Feltria chiede lumi sul suo ’Battelli’

Non solo Cagli, anche Macerata Feltria che ha visto il suo teatro escluso dalla lista di quelli in lizza per il riconoscimento Unesco chiede spiegazioni. Con una lettera indirizzata al governatore Acquaroli e all’Assessore alla Cultura Chiara Biondi, il sindaco di Massimiliano Gorgolini chiede lumi su criteri e modalità che hanno portato a non inserire il "Battelli". "Chiediamo il perché siano state abbandonate quelle che erano le logiche alla base del precedente progetto di tutela come bene Unesco sottoscritte nell’aprile 2022 – scrivono da Macerata-. La filosofia non prevedeva una selezione ristretta dei più rappresentativi o dei più sontuosi teatri marchigiani ma ne esaltava l’unicità storico culturale riscontrabile in tutta la regione, dove emerge che anche piccoli centri come il nostro hanno la possibilità di arricchirsi culturalmente grazie a questi preziosi patrimoni". Non si parla ancora di ricorso ma le richieste di Gorgolini sono precise: "Sono sicuro di ricevere al più presto esaustive risposte – scrive –, soprattutto verso la cittadinanza, che spieghino tale cambiamento di impostazione e di finalità rispetto alla richiesta di tutela, indipendentemente dalle proteste che altri comuni stanno facendo in questi giorni". Il teatro Battelli è composto da una sala spettacoli a ferro di cavallo, con tre ordini di palchi e ripropone e ripropone lo schema dei teatri storici ottocenteschi. L’aspetto attuale risale a un rifacimento del 1932 e fa seguito a quello che era il Teatro ‘Antimi Clari’, di fine ’700.

Andrea Angelini