È ancora magia con il ’Cirque’. Acrobati al decollo

Torna la magia de Le Cirque du Soleil con i suoi spettacoli stupefacenti, acrobatici, multicolore. Nell’astronave la compagnia canadese presenterà da domani (ore 20.30), il suo variopinto "Ovo" (in programma fino al 29 ottobre per un totale di 5 spettacoli). Si tratta del 25° spettacolo ideato da Le Cirque du Soleil ed è tutto basato sul mondo degli insetti. "Ovo" (uovo in portoghese), sarà uno show multicolore ambientato in una immaginaria foresta pluviale del Brasile. Lo show, non a caso, è stato scritto e diretto dalla coreografa brasiliana Deborah Colker e si apre per l’appunto con un immenso uovo che rappresenta il tema del cerchio della vita. Una vita che corre lungo tutto lo spettacolo e che riserverà più di una sorpresa in un mondo di insetti "umani" variopinti che si muoveranno in bellissime coreografie-acrobazie e che, in perfetto stile della compagnia, si produrranno in evoluzioni aree mozzafiato. Tanti gli artisti provenienti da tutto il mondo, e due soli gli italiani che faranno parte del popolatissimo cast: Alessandra Gonzales e il tastierista avellinese Carmine Ioanna. Entrambi non fanno parte dell’equipe di acrobati ma di quella musicale (in totale 7 elementi) che ogni sera accompagnanao dal vivo il magico spettacolo.

Alessandra Gonzales come è iniziato tutto?

"Semplice, con un’audizione. Prima di quella ho fatto tante cose. A sette anni lo Zecchino d’Oro (dove sono arrivata fino all’ultima audizione). Poi ho frequentato l’Accademia Kledi - quella del ballerino di Amici - dove ho studiato recitazione e musical". Poi il mio primo casting col Cirque via e-mail fino all’udizione finale".

Il suo primo spettacolo?

"E’ stato sei mesi dopo nel ruolo di Zoé, la protagonista dello show Quidam, ricordo ancora con grande emozione il debutto a Vancouver nel 2011. Con questo show sono andata avanti per cinque anni e poi ho debuttato con Kooza, altra grande produzione del CdS in tournée. Ed ora dopo il Covid ho ripreso a girare il mondo con Ovo".

Un passo indietro. Com’è stato l’impatto con il mondo de Le Cirque du Soleil?

"Difficile ed affascinante allo stesso tempo. Non era facile entrare in una compagnia con tante persone diverse, con gusti ed abitudini spesso opposte. Ma poi il senso di comunità e del vivere assieme ha appianato ogni difficoltà. Nel Cds si parlano due lingue: francese ed inglese. E’ così che comunichiamo ed io da alemeno 10 anni a questa parte parlo generalmente in inglese. La difficoltà, ma anche il fascino di questo mestiere, è stare per moltissimo tempo lontani da casa".

Claudio Salvi