E’ arrivata la Nazionale in città. Giovedì sera contro la Turchia

Inizia da Pesaro il viaggio azzurro verso gli Europei del 2025 che si disputeranno in Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. La prima finestra di qualificazione prevede due incontri: giovedì contro la Turchia (ore 20.30, Vitrifrigo Arena) e domenica 25 febbraio a Szombathely contro l’Ungheria alle 18. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta sia su Dazn che Sky Sport. Naturalmente sarà molto più coinvolgente vedere il match dal vivo e anche stavolta, così come accadde nel novembre del 2022 contro la Spagna, le Marche hanno risposto alla grande con un altro sold-out che regalerà una grande immagine dell’astronave. Sarà la prima volta da capo delegazione per Gigi Datome che, smessi i panni da giocatore con 203 presenze e 1.766 punti, inizia la sua carriera da dirigente azzurro. Torna capitano dunque Nicolò Melli, che raccoglie l’eredità stavolta in maniera permanente dopo la parentesi del 2021. Confermati 9 elementi reduci dai Mondiali nelle Filippine (Spissu, Tonut, Melli, Ricci, Spagnolo, Polonara, Severini, Procida e Pajola). Rientrano in gruppo Mannion, Flaccadori, Tessitori, Bortolani, Caruso e Petrucelli. Ben 58 i precedenti contro la Turchia, che ne fa la quinta Nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia dopo Francia (101), Germania (68), Grecia e Spagna (67). L’ultima gara la scorsa estate al torneo di Trento, vinta al supplementare 90-89. La prima nel lontano 1949 a Napoli, in amichevole, con un successo per 49-29. Il bilancio è nettamente a favore degli azzurri (47-11). Sono 12 i precedenti azzurri nella nostra città: tutte amichevoli tranne il match con la Spagna e il successo sulla Russia nelle qualificazioni all’EuroBasket del 2003, poi chiuso dall’Italia col bronzo. Il primo match disputato a Pesaro dalla Nazionale risale al 1958, amichevole vinta dagli azzurri di Nello Paratore (62-57) sulla Jugoslavia al palas di viale dei Partigiani. Mentre le ultime cinque partite a Pesaro (1997, 2000, 2002, 2012 e 2022) sono state giocate alla Vitrifrigo Arena.