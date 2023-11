E’ arrivata la prima nevicata

E’ arrivata sui nostri monti la prima spolverata di neve. Solo qualche centimetro ma utile ad imbiancare durante la notte dell’altro ieri, dai 1.000 metri in su, i monti del Nerone, Catria e Carpegna. Più in basso la pioggia ha contribuito a rimpinguare fiumi e torrenti. La prima nevicata di questo autunno arriva due giorni prima di un anno fa e di tre del 2021. La neve a novembre comunque non è una novità, di certo assieme alla pioggia di questi ultimi giorni favorisce la ricarica delle falde acquifere, assai provate dopo la siccità di questa estate. I gestori degli impianti sciistici sperano che questa prima imbiancatura sia di buon auspicio per la prossima stagione. Sul Nerone fanno sapere che il Rifugio Corsini è sempre aperto nei giorni di sabato e domenica e festivi e che dal 26 dicembre al 7 gennaio sarà aperto tutti i giorni. Gli impianti delle stazioni sciistiche della nostra provincia stanno subendo proprio in questo periodo il solito lavoro di manutenzione per essere pronti nel momento in cui arriverà la neve seria.

am. pi.