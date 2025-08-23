E’ arrivata la “truffa dell’arrotino”. Due anziane derubate per mille euro

Al vasto panorama delle truffe che erano state già messe a segno nel nostro territorio si è aggiunta da ieri anche quella del finto arrotino. A farne le spese due signore di Lamoli raggirate da un malfattore nella tarda mattinata di ieri. "A differenza di chi arriva in sordina e si introduce in casa – spiega il sindaco Romina Pierantoni – in questa modalità il malvivente si è presentato in macchina, una Fiat Panda bianca, al centro del paese dicendo di sistemare stufe a gas e ombrelli oltre che di arrotare i coltelli".

Due signore accettano: "Questa è stata la dinamica – continua il sindaco – quando una signora si avvicina dicendo di voler arrotare dei coltelli, l’arrotino dice che ha bisogno di usare il calore della fiamma del gas. Chiede quindi alla vittima di poter usare quello di casa sua e, una volta ai fornelli, li manomette fingendo una perdita di gas e una grande sfiammata. Sostenendo che sia molto pericoloso lasciare la situazione così si offre di riparare lui la perdita, avendo tutti i pezzi a disposizione. Addirittura ha mostrato un presunto sito internet dove c’erano i prezzi delle parti che avrebbe cambiato. Una volta finito il lavoro chiede come pagamento all’ignara signora diverse centinaia di euro. Questa di fronte all’insistenza del falso arrotino e pur di farlo uscire da casa pagano la cifra richiesta o, in alternativa, consegnano al malfattore tutti i contanti che ha in casa. A Lamoli ieri questa messa in scena è riuscita due volte prima che l’autore riuscisse a dileguarsi".

Purtroppo nessun lieto fine e un bottino totale che supera i mille euro: "Fortunatamente i cittadini mi hanno subito avvisato e io ho attivato il comandante della Polizia Locale e dei Carabinieri, poi ho usato social e gruppi per avvisare la popolazione – conclude Pierantoni –. Grazie al tam tam mediatico la stessa macchina è stata vista aggirarsi a Mercatello sul Metauro ma poi se ne sono perse le tracce. Ringrazio i miei concittadini per aver diramato prontamente l’allarme e spero in un presidio maggiore del territorio perché le truffe, specie ai danni degli anziani sono una delle cose più spregevoli, che spesso lasciano contraccolpi psicologici e non solo economici nelle persone più fragili".