È battaglia sul nuovo ospedale "Primo atto e sono già in ritardo"

di Luigi Luminati Sim sala bim: è bastato evocare il cronoprogramma ed eccolo spuntare fuori. Parlare di nuovo ospedale a Pesaro vuol dire essere in qualche maniera esperti di esoterismo. Soprattutto a livello di date e di tempi. Basterebbe affidarsi a chi tiene da parte tutti i documenti per rendersi conto che la Regione Marche è già in ritardo sui tempi da lei stessa scelti e resi noti: "Vorrei ricordare ai pesaresi che la Regione Marche – sottolinea il consigliere Andrea Biancani – ha fatto una conferenza stampa il 17 ottobre 2022 dove ha firmato un accordo con il Comune in cui si dichiarava che il bando di gara per la progettazione del nuovo ospedale di Muraglia si faceva entro il 31 dicembre 2022. Siamo a febbraio e ancora non c’è nulla di concreto. Mi sa che hanno pensato di assumere Houdini". Biancani snocciola tutte le scadenze messe per iscritto dalla giunta Acquaroli nell’accordo di programma con Matteo Ricci: "Con l’edilizia ospedaliera bisogna stare attenti a non bruciarsi: l’assessore Francesco Baldelli e i suoi tecnici avevano detto che avrebbero fatto un bando di progettazione entro l’anno appena finito e ora già si parla di marzo solo per la gara per fare il...