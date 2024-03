"E’ ben chiaro cosa significa “fare la cultura“"

"Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024" ha avviato differenti moti d’animo: "pro Capitale" e "Contro". Ho tentato di analizzare il fenomeno da spettatore che si occupa, da una vita, di beni culturali e sono giunto a una conclusione, soggettiva, sulla dicotomia: il concetto di cultura non è oggettivo, ognuno lo interpreta a modo suo.

Secondo il dizionario Devoto – Oli (anno 1971) la cultura è: “Il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo, in relazione alle varie fasi di un processo evolutivo o ai diversi periodi storici“. Consultando una fonte più moderna, il dizionario Treccani, la cultura (tra le diverse accezioni) è: “Il complesso delle istituzioni sociali, politiche ed economiche, delle attività artistiche, delle manifestazioni spirituali e religiose, che caratterizzano la vita di una determinata società in un dato momento storico“. Ora bisognerebbe chiarire cosa intenda il Ministro della cultura quando, insieme al Consiglio dei Ministri, è chiamato ad assegnare il titolo a una città. Quali sono le “regole d’ingaggio“? Eccole: Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere progetti e attività di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sia materiale che immateriale (…), incentivando così la crescita del turismo e dei relativi investimenti. (…) La città vincitrice, grazie anche al contributo di un milione di euro messo in palio, potrà mettere in mostra (…) i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità.

La frase: "Incentivando la crescita del turismo" la dice lunga, ma pur sempre attraverso la "valorizzazione del patrimonio culturale". Occorre seguire questa via e non andare "fuori tema".

(puntata 302)

Daniele Sacco