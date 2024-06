E Bove vuole approdare alla corte biancorossa

Il mercato della Vis muove passi importanti, all’insegna delle linee guida tracciate a suo tempo. Tra queste la necessità di ringiovanire la rosa e inserire uomini di gamba. Dopo l’esterno Luca Paganini, ex Latina, il prossimo arrivo sarà con ogni probabilità il centrocampista Ousmane Niang. L’ex Fermana, classe 2002, è di proprietà della Pro Vercelli, con cui la Vis ha raggiunto un’intesa di massima. Nella scorsa stagione Niang ha marcato 4 presenze a Vercelli (i piemontesi l’avevano prelevato a titolo definitivo dall’Alma Juventus Fano) per poi trasferirsi a Fermo nel mercato di gennaio: con i canarini ha totalizzato 14 presenze e un gol. Per il centrocampo la Vis potrà contare anche sul rientro dal prestito del sambenedettese Francesco D’Innocenzo, classe 2003, che ha disputato un’ottima stagione all’Altamura in Serie D (24 presenze). In odore di promozione in prima squadra anche Giovanni Gambino, 2004, reduce da una super stagione a Casarano, sempre in D, con 32 presenze e 2 reti. Mister Stellone su di lui ha avuto ottime referenze ed è intenzionato a proporlo da trequartista come vice Pucciarelli.

In tema di over, il nome caldo è quello di Davide Bove, classe ’98, beneventano, aitante difensore centrale di 1,90 e di piede mancino reduce da una stagione a Crotone con 18 presenze e qualche pausa per infortunio, in precedenza titolare ad Avellino e Novara. Bove è in scadenza di contratto e ha manifestato la volontà di muovere alla corte di Stellone. Con il suo arrivo la difesa della Vis sarebbe pressoché sistemata.

Intanto si registra un forte interesse del neopromosso Carpi per l’attaccante del Venezia Ottar Karlsson, reduce da una stagione con 10 gol alla Vis. L’islandese, di proprietà del Venezia, è un ottimo prospetto ma per tipologia di giocatore non rientra nei piani di Stellone, che gli ha preferito più volte Molina. E che può contare sul rientro alla base di Kevin Cannavò, più caratterizzato come seconda punta.

Novità infine dal fronte del ritiro precampionato, che si svolgerà nella seconda metà di luglio. La Vis ha deciso a malincuore di rinunciare a Villagrande di Montecopiolo. Non tanto per l’alloggiamento (il magnifico hotel Parco del Lago sarebbe stato ideale per la comitiva) ma per le precarie condizioni del terreno del locale campo sportivo. La società ha così deciso di cambiare sede e la scelta è caduta su Cingoli, in provincia di Macerata, che dispone di un impianto all’altezza come lo Spivach, dotato di un magnifico tappeto erboso. Il Balcone delle Marche, 631 metri sul livello del mare e panorami a 360 gradi, gode di un ottimo clima.

Allenatori. Mirko Cudini ha raggiunto l’accordo con il Pineto: per lui contratto biennale. Il Gubbio del nuovo diesse Degli Esposti sta per concludere con Andrea Dossena, in sostituzione di Piero Braglia destinato al Campobasso.