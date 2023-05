È campione iridato di kickboxing Valdinocci premiato in Comune

A distanza di due anni dal primo, la città conferisce il secondo Plauso a Jordan Valdinocci. Il sindaco Matteo Ricci e l’assessore allo Sport Mila Della Dora hanno incontrato il neo campione del mondo di Iska (kickboxing) premiandolo per il risultato conseguito lo scorso 25 marzo a Campione d’Italia. "Complimenti a Jordan Valdinocci, con questa vittoria si conferma uno degli ambasciatori dello sport pesarese nel mondo. Grazie a lui il nome della nostra città continua ad essere protagonista sui gradini più alti dei podi della kickboxing internazionale".

Valdinocci, già campione mondiale Wku, durante l’evento di kickboxing e muay thai "The Arena" dello scorso mese, ha battuto il francese Jahmal Wahib aggiudicandosi una delle cinture più importanti della sua disciplina. "Pesaro è una realtà che investe tanto sullo sport e sui giovani. Siamo molto orgogliosi di essere al suo fianco in questo straordinario percorso che ha costruito con fatica e personalità. Ci piace la sua determinazione, la sua serietà e la sua voglia di crescere senza mai dimenticare le sue origini. Non ultimo il suo impegno verso i giovani che si affacciano a questa disciplina e che lo vedono come un esempio sano da seguire", hanno detto sindaco e assessore. Jordan Valdinocci, oltre ad essere pluricampione mondiale, è anche allenatore: "Un onore poter portare Pesaro in giro per il mondo. La disciplina che pratico sta diventando sempre più importate anche in città, sono contento di aiutare i giovani e provare ad essere un esempio per loro, il sacrificio paga sempre. Sto lavorando anche come allenatore di atleti negli Usa (allenatore nella UFC - Ultimate Fighting Championship ndr), la nostra palestra a Pesaro (Fight House Pesaro ndr) diventerà un punto di riferimento per chi verrà a svolgere eventi in Europa", ha dichiarato Valdinocci.

l. d.