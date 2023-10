E chi difende il fusto cerca un dialogo con l’amministrazione

"Salvare il tiglio di Monteciccardo è possibile?". Chi ha sollevato la questione cercando un dialogo con l’amministrazione osserva: "Siamo cittadini che hanno a cuore Monteciccardo. Abbiamo chiesto un confronto tecnico sul progetto (manchevole di alternative ufficiali all’abbattimento dell’albero, di analisi specifiche complete) e abbiamo ottenuto solamente una risposta generale (e non tecnica) sul senso degli interventi. L’attuale progetto, nato prima della fusione, risponde ad esigenze normative, ma non è sufficiente a garantire lunga vita alla scuola: lo spopolamento c’è per tante ragioni tra cui il calo demografico. Abbiamo avviato una discussione e per questo siamo stati accusati di rallentare i lavori (in realtà non esiste il progetto esecutivo e neanche una ditta incaricata per l’opera). Il nostro sogno rimane di avere una scuola che attiri persone anche da fuori".