E ci sono anche i dipendenti dell’Enel: "Basta con il sistema dei subappalti"

Erano già scesi in piazza lo scorso 8 marzo contro i tagli al personale, l’esternalizzazione della forza lavoro e per la tutela della loro sicurezza, i lavoratori Enel. Ma ora, dopo la tragedia di Subiana, non potevano mancare al presidio organizzato da Cgil e Uil ieri mattina, anche per mostrare solidarietà agli operai che hanno perso la vita nell’incidente alla centrale idroelettrica. Una mobilitazione, quella dei lavoratori del servizio elettrico, già iniziata da alcuni mesi, come raccontano alcuni dipendenti Enel presenti alla manifestazione: "Siamo in vertenza sindacale da circa due mesi – racconta Andrea, operaio di distribuzione del servizio elettrico, insieme ad alcuni colleghi – questo perché l’azienda ha deciso unilateralmente di modificare il regime degli orari e della gestione del lavoro, ma siamo scesi in piazza anche contro il sistema dei subappalti e dell’esternalizzazione della forza lavoro, tematiche che inevitabilmente si legano a quella della sicurezza sul lavoro. Purtroppo – aggiungono i lavoratori Enel – oggi sulle linee elettriche vediamo operai che hanno contratti di tipo metalmeccanico e si tratta di personale poco specializzato, al quale manca adeguata formazione, che invece hanno i lavoratori con la nostra specializzazione. Non possiamo dire che l’azienda non investa in sicurezza, ma sicuramente tutto il sistema di esternalizzazione del lavoro, porta a lavorare in questo settore persone non formate. Il cittadino magari non se ne accorge, ma la sicurezza in alcuni casi può venire a meno".

A tutto questo si aggiunge il taglio del personale: sono i sindacati stessi a ricordare che in alcuni casi, nelle Marche, i tagli hanno raggiunto il 40% e che provincia di Pesaro e Urbino, i lavoratori Enel sono oggi meno di 100, quando alla fine degli anni ’90 erano circa 350.

ali.mu.