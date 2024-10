E dal 21 Sant’Ippolito: il paese degli scalpellini sui passi di Aimonetto

Dal 21 al 27 ottobre è il Comune di Sant’Ippolito il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della provincia, a turno, Capitale per una settimana lungo tutto il 2024. Il titolo del programma - ‘Sui passi di Aimonetto’ - è un omaggio a colui che i documenti storici indicano come il primo maestro locale dell’arte dell’intarsio della pietra arenaria, materia di cui il territorio è ricco. Già dal XIV secolo, infatti, il borgo viene chiamato ‘il paese degli scalpellini’, maestri artigiani abilissimi e dal grande talento artistico che potevano contare su un’ampia abbondanza di cave di pietra e marmo attive fin dall’epoca romana e che avevano una committenza prestigiosa lungo tutta l’Italia e oltre.

A questa tradizione d’eccellenza la settimana di Sant’Ippolito dedica più di 30 iniziative tra mostre, laboratori per grandi e piccoli, corsi, presentazioni editoriali e passeggiate nella natura. "Quella di Sant’Ippolito – dice il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini - è una settimana che ha interpretato in modo originale ma molto puntuale lo spirito del dossier di Pesaro 2024". Ad intervenire anche il sindaco di Sant’Ippolito, Marco Marchetti: "La settimana vuole rappresentare una serie di iniziative per valorizzare al massimo il nostro fiore all’occhiello che è appunto l’arte di scolpire la pietra arenaria. La manifestazione centrale sarà domenica 27 ottobre, quando verranno donate al Comune di Pesaro 3 opere realizzate dai nostri maestri scalpellini (Dario Battistoni, Filippo Ferri, Natalia Gasparucci) come ricordo di questo anno".

In occasione della Capitale della Cultura, Food Brand Marche con Cosa c’è Dop organizza una degustazione alla scoperta del capitale gastronomico di Sant’Ippolito. Sabato 26 ottobre, alle ore 17.30 al Bar Centrale (Info: 3337297978) è in programma una visita guidata con Valentina Marchetti nel mondo dei sapori della Casciotta d’Urbino Dop, Formaggio di Fossa Dop, Mozzarella STG, Prosciutto di Carpegna Dop, Pecorino Monte Nerone, formaggi I tipici e Olio Cartoceto Dop.