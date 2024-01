E’ derby Urbania-Urbino. K Sport, match ad alta quota

Non dovrebbe mancare lo spettacolo oggi nella quarta giornata del campionato di Eccellenza, ad iniziare dal derby Urbania-Urbino per continuare con K Sport – Montefano, scontro diretto d’alta quota (entrambe in terza posizione a pari punti). Calcio d’inizio, su tutti i campi, ore 15.

Urbania-Urbino. "Spero che sia un derby avvincente con una bella cornice di pubblico- dice l’allenatore dell’Urbania Mirco Omiccioli- giocheremo contro una squadra solida che gioca un bel calcio non facile da giocarci contro perché concedono poco dietro in fase sono molto veloci e perciò pericolosi, noi dovremo fare una prestazione di contro tatticamente e tecnicamente con pochi errori". " Arriviamo a questo derby dopo i 4 punti delle ultime due giornate- aggiunge il diesse durantino Stefano Maggi- ci attende un avversario forte che in trasferta è ancora imbattuto. Ci mancherà Mangiarotti, che per noi è un giocatore determinante, ma chi scenderà in campo sarà sicuramente all’altezza della situazione. Credo che ci sarà anche una cornice di pubblico importante, ulteriore stimolo per chi scenderà in campo". Dalla parte dell’Urbino il commento pre-partita è del direttore generale Ivan Santi: "Derby molto sentito dalle due squadre e dalle tifoserie. Quest’anno due derby e due sconfitte per noi in Coppa e all’andata al Montefeltro dove pur giocando bene siamo usciti sconfitti. Indimenticabile però anche la vittoria di due stagioni fa allo spareggio playout. Arriviamo a questo incontro con tanto affanno dopo tre partite in sette giorni e molti giocatori out tra squalifiche e infortuni. Mancheranno infatti per infortunio: Tamagnini, Boccioletti e Dalla Bona con diversi altri in bilico che speriamo di recuperare in extremis. Out per squalifica invece Rivi, Magnani ed Esposito. Ma non è nostra abitudine fare lamentele perché i ragazzi scenderanno in campo motivati e carichi pronti a dare battaglia perché questo gruppo è composto da grandi uomini prima che grandi giocatori. Il mister questa volta avrà scelte obbligate ma sarà il modo di vedere all’opera tanti ragazzi che hanno giocato di meno e che avranno grandi stimoli da mettere in campo". All’andata ad Urbino vinse l’Urbania (0-1) Arbitra Matteo Pigliacampo di Pesaro.

K Sport Montecchio Gallo- Montefano. "Ci aspetta una partita difficilissima contro una squadra forte ed organizzata che sta facendo punti in casa e fuori e che lotterà fino alla fine in alta quota. -Commenta il direttore generale della K Sport Matteo Mariani- Abbiamo il dovere di rifarci dalla gara di andata dove nonostante una brutta prestazione avevamo avuto le nostre opportunità per riprenderla. I ragazzi daranno sicuramente il massimo per mantenere la nostra imbattibilità casalinga e trovare i tre punti". Arbitra Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le altre gare odierne: Atletico Azzurra Colli- Osimana; Civitanovese- Maceratese; Montegranaro- Jesi; Montegiorgio- Monturano; Sangiustese- Castelfidardo; Tolentino- Chiesanuova. Amedeo Pisciolini