E’ di casa il volley dei top player Allenamento col coach iridato

Marotta, domani, ospiterà ancora una volta un evento di volley a rilevanza nazionale. Nelle vesti di ‘insegnate’ ci sarà Marco Mencarelli, allenatore campione mondiale ed europeo per diversi anni con le rappresentative azzurre giovanili, coach del Club Italia, oro come secondo allenatore con la nazionale femminile senior a Germania 2002 e attuale selezionatore della squadra tricolore. E proprio in questa veste e di direttore tecnico dell’attività giovanile femminile per le stagioni 2021-2024, ha convocato per domani a Marotta, al palasport ‘I tre ragazzi’ di viale Europa, un gruppo di giovani atlete marchigiane del 2007, 2008 e 2009 per una sessione di allenamento.

In concomitanza è stato organizzato sempre nell’impianto marottese e sempre per domani, un corso di aggiornamento per allenatori sul tema ‘La didattica della schiacciata e dei principali colpi d’attacco’, che avrà proprio come relatore mister Marco Mencarelli. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione della società sportiva Us Basket Marotta, che ha messo a disposizione dello staff azzurro i propri spazi e orari. Con questo appuntamento si rafforza l’immagine di Marotta come città vocata a questo sport, essendo la terra del coach della nazionale femminile senior Davide Mazzanti e del suo vice Matteo Bertini.