E Djamanca piace sempre più. Attese le prime chicche di mercato

Al semaforo verde della prossima stagione manca sempre meno. Se la squadra resterà ancora per qualche settimana ferma ai blocchi di partenza, pronta a ritrovarsi nel nuovissimo V Park a metà luglio, per Menga la stagione del calciomercato non si è mai conclusa e nei prossimi giorni potrebbero arrivare le prime ufficialità. Se in entrata l’unico nome emerso in queste ultime ore è quello dell’ attaccante portoghese Mohamed Varela Djamanca in uscita si stanno facendo sempre più insistenti le voci che porterebbero Cannavo’ in serie B. Venezia, Palermo e Pescara sono le contendenti più accreditate. Tuttavia considerando i tanti profili che in ogni sessione di mercato vengono girati in prestito ai biancorossi il rapporto della Vis con la società lagunare non può che non essere idilliaco e ciò pone i veneti in vantaggio sulle altre.

L’approdo di Kevin a Palermo rappresenterebbe invece un salto nel passato. Era il gennaio 2019 quando proprio Stellone diede la possibilità a Cannavo’ di esaudire un suo sogno, quello di esordire tra i professionisti con la maglia della sua città natale. Kevin dopo aver abbandonato la sua Palermo da giovane promettente potrebbe ora tornarci da protagonista perché come per tanti altri componenti della rosa vissina quella scorsa è stata per lui l’annata della definitiva consacrazione. Ancora una volta è stato mister Stellone l’uomo chiave nella sua carriera. Arretrandolo di qualche metro lo ha reso infatti uno dei migliori esterni di centrocampo del girone. Se la sua accelerazione prorompente era una caratteristica già nota a Stellone fin dai tempi di Palermo i notevoli miglioramenti in fase arretrata lo hanno reso ora un giocatore completo. Un esterno in grado di eccellere in entrambe le fasi di gioco e di creare il panico anche in una difesa ermetica come quella del Pescara.

I rapporti di odio e amore però nel calcio si verificano spesso e sia Cannavo’ che Varela ne sono due perfetti esempi. Se il numero 34 biancorosso, in quella surreale prima mezz’ora di gioco dei quarti di finale Playoff contro il Pescara fu in grado di collezionare due assist e un’enorme chance per il 3-0, Varela negli ultimi venti minuti di Vis Pesaro Torres riuscì quasi da solo a ribaltare il risultato. Giocate che hanno impressionato anche i rispettivi direttori sportivi che ora li vogliono ingaggiare nella propria scuderia. Menga a dire il vero già nello scorso gennaio aveva provato ad accapparsi Varela per sostituire un’ eventuale partenza di Okoro. Furono tuttavia la permanenza di Alvin e gli elevati costi dell’operazione a bloccare l’affare.

Ora Djamanca, dopo l’anno da protagonista in prestito alla Torres, è tornato alla Reggiana e la trattativa che lo porterebbe a Pesaro sembra potersi scaldare da un momento all’altro. Affidare la sua esplosività nelle mani di Stellone concretizzerebbe, ancora una volta con i fatti, le ambizioni di questa Vis. Calciatore duttile che può giocare sia insieme che al posto di Cannavò. Nella sua carriera infatti oltre al ruolo di esterno d’attacco ha giocato sia come punta che come attaccante in suo supporto. Unire due frecce del calibro di Cannavo’ e Varela non sarà impresa facile ma resta comunque un obbiettivo che Menga, supportato dalla solidità economica della società, proverà in ogni modo a raggiungere.

Lorenzo Mazzanti