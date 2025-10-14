E domani nel recupero di Bergamo ci si gioca il primo posto

Mentre il campionato di A2 tira il fiato, e proporrà l’ultimo turno infrasettimanale di questo mese il 29 ottobre, la Vuelle scende in campo invece anche domani sera a Bergamo per il recupero della prima giornata, gara che era stata rinviata per la convocazione azzurra di un giocatore avversario. Sul parquet del Chrous Life, un bellissimo impianto da 7.000 posti di solito non riservato allo sport, Blu Basket e Vuelle si giocano il primo posto: situazione forse un po’ inattesa per entrambe le squadre, che avevano iniziato ambedue perdendo, ma va detto che Bergamo, anche se ha cambiato sede spostando il titolo da Orzinuovi, non ha cambiato proprietà e il Gruppo Mascio ha mezzi economici importanti: basti vedere l’accoppiata straniera scelta, con D’Angelo Harrison braccio armato della squadra e Dustin Hogue a presidiare i tabelloni. Pure la formazione allenata da Andrea Zanchi aveva esordito perdendo (a Pistoia) ma poi ha infilato tre perle: con Eric Lombardi sempre in evidenza (l’ex Vuelle viaggia a 13.3 punti di media), i lombardi hanno battuto in sequenza Roseto, poi espugnato largamente Rimini e infine sconfitto l’Urania Milano nell’ultimo turno, col duo Harrison (24p)-Lombardi (17) top scorer del match. Nella quinta giornata ha fatto rumore il tonfo di Avellino, travolta a domicilio da una Brindisi sempre più convincente con un Vildera in doppia doppia (18p+11r). Roseto è caduta di nuovo tra le mura amiche, stavolta trafitta a fil di sirena dalla Juvi Cremona che ha avuto in dote 30 punti (con 35 di valutazione) dalla sua guardia americana, Billy Garrett. Vita dura per le matricole, con Ruvo di Puglia ancora al palo, battuta in casa da Pistoia, mentre la Gemini Mestre è stata sopraffatta sul suo parquet da Rimini che ha avuto 17 punti da Gerald Robinson in risposta alle voci di taglio. Rieti è sempre più padrona della situazione e vince ancora contro Cento: la Sebastiani comanda la classifica in compagnia della Valtur di Bucchi e di Verona, che mercoledì ha espugnato Scafati con un trentello di Tyrus McGee, facendo scattare la rivoluzione in casa Givova. I campani potrebbero tagliare il pivot italo-argentino Bortolin, che pare diretto alla Juvi Cremona, ma non è ancora chiaro poi con chi lo rimpiazzeranno. Sugli altri campi, in questo quinto turno, prosegue la crisi di Forlì, caduta pesantemente al Palafiera al cospetto di Cividale, nonostante il gioiellino di coach Pillastrini, Francesco Ferrari, non abbia giocato. Da registrare anche il successo di Torino che ferma Livorno in un match molto equilibrato.

e.f.