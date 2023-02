E Fano chiude col botto: 14mila biglietti venduti

Il Carnevale chiude con il botto: sold out per la terza e ultima domenica di Carnevale. Complice la bella giornata, viale Gramsci è stata presa d’assalto da 14.425 persone paganti (la capienza massima consentita per legge), sui quali sono piovuti i 60 quintali di dolciumi del getto. Grande richiesta per i biglietti on line tanto che poco prima dell’inizio della sfilata il sistema ha avuto qualche difficoltà nell’erogazione, poi superata. "E’ stata la domenica dei grandi numeri – ha commentato la presidente della Carnevalesca Maria Flora Giammarioli –. La squadra ha lavorato molto bene producendo ottimi risultati".

La sfilata dei carri allegorici, come sempre, è stata aperta dalla presidente Giammarioli accompagnata da Geoff Harrison sindaco di St Albans, città inglese gemellata con Fano, dal console italiano in Inghilterra Luciano Rapa, dal presidente dei marchigiani all’estero Franco Nicoletti e dal senatore Antonio De Poli. "E’ proprio grazie al senatore De Poli – ha ricordato Giammarioli – abbiamo potuto presentare il nostro Carnevale in Senato". Tra gli ospiti di questa ultima domenica anche le rappresentanti delle "batteriste Italiane" la prima community dedicata interamente alle batteriste donne in Italia, e i bambini del consiglio comunale di Fano Città delle Bambine e dei Bambini. "Sono state tre domeniche in crescendo – fa presente l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli – un grazie alle persone che hanno lavorato al Carnevale, grazie alla città". Durante la sfilata il sindaco Massimo Seri ha anche voluto premiare pubblicamente la centenaria Musica Arabita. "Questa terza domenica – ha aggiunto il vice presidente della Carnevalesca, Stefano Mirisola – è stata la più partecipata, quella a cui la gente non ha voluto mancare". Il Carnevale prosegue anche oggi e domani. Oggi pomeriggio, alle 18, consiglio comunale del Carnevale e consiglio delle Bambine e dei Bambini. Il sindaco del Carnevale, il maestro della Musica Arabita Daniele Gaudenzi, ha anche scelto i suoi assessori: Cristofora Samantetti assessora dalle Stelle alle Stalle; Penzo Piano alle Opere incompiute di Fano nei secoli dei secoli; Giorgia e Alberto assessori alla Viabilità, Vlen le strade anca per no; Gaia e Giulia, Verde, Vlem giucà in tla natura. Presidente del consiglio El Vulon. Alle 21 invece "Festino per il giovedì grasso" in occasione del 50° anniversario dell’Incontro internazionale Polifonico Città di Fano. Ultimo appuntamento domani pomeriggio in piazza XX Settembre con il rogo del Pupo.

Anna Marchetti