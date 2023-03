È febbre ColleMar-athon: già oltre 500 iscritti

Mancano ancora 43 giorni alla 19esima ColleMar-athon, in programma per domenica 7 maggio, e nonostante la partenza in ritardo della macchina organizzativa, a causa di problemi logistici ed economici che avevano rischiato di far saltare la kermesse, il numero degli iscritti ha già superato quota 500, con ottime possibilità di sfondare anche in questo 2023 la soglia dei mille concorrenti.

"La risposta che stiamo avendo è davvero straordinaria – evidenziano il presidente del comitato organizzatore Annibale Montanari e i suoi primi collaboratori Paolo Altea e Luca Giacometti -, con un numero di adesioni molto importante, non solo per la prova regina sui 42,195 chilometri da Barchi a Fano, ma anche per la Half ColleMar-athon (la mezza maratona) sul percorso Mondolfo-Fano e per la prima edizione della Ten ColleMar-athon che da Barchi raggiungerà Sant’Ippolito". Tanto per descrivere l’appeal di questa competizione sportiva, che è stata più volte nella top ten delle maratone italiane in termini di partecipanti e che ambisce a riconquistare questo ruolo, basti pensare che ad un mese e mezzo dalla prova è già certo che arriveranno anche tre pullman con runner e relativi sostenitori da Gallipoli, Padova e Cremona e che anche altri gruppi podistici dello Stivale si stanno organizzando per partecipare con parecchie unità alla gara.

"E in più – riprende l’infaticabile Montanari –, abbiamo riallacciato i contatti con gli atleti di Chattanooga, nel Tennessee (Usa), la cui maratona da alcuni anni è gemellata con la nostra, e che si sono messi al ‘lavoro’ per organizzare in tempo utile una trasferta qui nelle Marche per il 7 maggio". Insomma, nonostante la partenza ad handicap, gli organizzatori della ColleMar-athon stanno recuperando il tempo perso e tutto lascia supporre che ne possa scaturire un’altra edizione di grande spessore. Sia sul piano prettamente sportivo, per la qualità e il numero dei concorrenti, che solo l’anno scorso sono arrivati da ben 19 diversi Paesi del mondo; sia dal punto di vista di promozione turistica e degli aspetti legati alla solidarietà, perché questa è la ‘Maratona dei Valori’, "Una corsa nella storia, nelle tradizioni culturali e gastronomiche delle Marche", arricchita quest’anno dal traguardo posizionato all’Arco d’Augusto (nelle altre edizioni la finish line era stata prima in piazza, poi alla Marina dei Cesari e infine alla Rocca Malatestiana). E che da sempre offre un contributo concreto ai suoi partner umanitari: Unicef, Avis, Telethon, Urukundo e anche Ail, attraverso la camminata contro il mieloma ‘Hola Rimba’ sullo stesso percorso della mezza maratona, che scatterà sempre da Mondolfo alle 9 in punto, in contemporanea con la gara. Sandro Franceschetti