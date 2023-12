E’ finalmente rifatto il depuratore di Cantiano

Inaugurato ieri mattina a Cantiano il nuovo depuratore dopo i lavori di somma urgenza post alluvione realizzati da Marche Multiservizi per un importo complessivo che supera i 530mila euro e servirà il capoluogo e le frazioni di Chiaserna e Pontedazzo. Si sono succeduti due momenti nel corso della giornata, uno nella sala del consiglio comunale e uno nella frazione di Pontedazzo per il taglio del nastro. Presenti il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il prefetto Emanuela Saveria Greco, l’amministratore delegato e il presidente di Marche Multiservizi, rispettivamente Mauro Tiviroli e Andrea Pierotti, il vice commissario all’emergenza alluvione Stefano Babini oltre al presidente della Provincia Giuseppe Paolini, vari consiglieri regionali, i vertici di Aato e tutta una serie di sindaci e amministratori del territorio.

"Una inaugurazione con l’auspicio che possa rappresentare un segnale di ripartenza e rilancio per le comunità colpite dall’alluvione del 2022" hanno argomentato Pierotti e Tiviroli. Pierotti ha rimarcato la celerità dei tempi di realizzazione; Tiviroli ha toccato il tasto della prevenzione ricordando che non si può correre solo dopo i disastri. Il prefetto Emanuela Saveria Greco ha definito la giornata di estrema importanza evidenziando il ruolo del sindaco Piccini e la sua determinazione. L’ingegnere Babini ha colto l’occasione per anticipare che, con i primi mesi del 2024, partiranno una serie di opere per mettere in sicurezza il territorio regionale. "Ringrazio Marche Multiservizi che sin dall’inizio, subito dopo l’evento calamitoso, ci è stata estremamente vicina – ha sottolineato poi il sindaco Alessandro Piccini –. Questa è un’opera strategica per un graduale ritorno alla normalità. Ora ci auguriamo che con la stessa efficacia si possa accelerare la messa a terra delle risorse in capo alla struttura commissariale per le reti impiantistiche. Struttura commissariale che ringrazio per la disponibilità come la nostra macchina amministrativa per aver svolto, e continua a svolgere, un lavoro oltre i propri limiti. Per questo, ancora una volta mi appello alla Regione perché possa supportarci dal punto di vista tecnico-amministrativo vista la mole delle pratiche in essere e che da questo disastro possa partire proprio da Cantiano un piano integrato di recupero del territorio".

Ha concluso il presidente Acquaroli: "Un passo verso il ritorno alla normalità. Raccogliamo l’input del sindaco, saremo in qualsiasi modo un supporto per il pieno rilancio nonostante una burocrazia che in questi casi non ci dà una mano. Appaiono doverose leggi ad hoc per la manutenzione e la gestione del territorio coinvolgendo accanto alla filiera istituzionale anche personale e imprese. Penso alla legna e alla ghiaia da raccogliere lungo i fiumi. E far sì che si possa attuare una sorta di riciclo che da un lato significa gestione sana del territorio e dall’altro generare economia".

am. pi.