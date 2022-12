E’ già festa per la casa della Befana

La Befana sta arrivando a casa e a Urbania questo lo si sta già vedendo. L’ufficio postale è stato montato in piazza San Cristoforo e gli allestimenti stanno magicamente comparendo per le vie del centro: dal 4 al 6 gennaio 2023 andrà in scena la 26° festa nazionale della Befana.

Ovviamente una visita alla casa dove la nonnina passa le sue giornate è consigliato. Tra scope volanti e calderoni fumanti, sarà possibile vedere dove dorme e anche il suo salotto, dove legge le letterine con le richieste dei bambini di tutto il mondo. Ci si immergerà in un contesto magico grazie alle migliaia le calze appese in ogni via e in ogni vicolo, dove ci saranno centinaia di befane che animeranno il passeggio. La festa è organizzata dalla Proloco durantina assieme al Comune di Urbania, e la cittadina diventerà il Villaggio della Befana che oltre all’Ufficio Postale dove ricevere caramelle e consegnare letterine e alla Casa della Befana, sorprenderà con la sua boutique, la pasticceria e golosi stand gastronomici che formeranno il Bistrot della Befana dove le Proloco della Provincia di Pesaro e Urbino, proporranno un viaggio nell’eno-alo-gastronomia. Tutte prelibatezze di cui la nonnina è ghiotta: dal Tartufo di Acqualagna, alla carne Marchigiana, dalle Pesche di Montelabbate, a vini e birre locali e l’immancabile Crostolo di Urbania, una ricetta della tradizione da gustare con affettati, formaggi o verdure.

Marchio di fabbrica è il volo della Befana dalla Torre Campanaria, a cavallo della scopa volante planerà su grandi e piccini per poi distribuire doni e dolciumi. Un volo, da 36 metri di altezza, scenico e suggestivo che ogni anno regala uno spettacolo differente fatto di luci, musica ed effetti speciali. Poi c’è la Calza più lunga del Mondo cucita a mano, durante tutto l’anno e la Sciarpa dell’amore, un modo per donare un abbraccio a tutti da parte della Befana. Il programma prevede nei tre giorni, dalle 10 alle 19, tanti momenti unici con magie e risate. Ma anche pupazzi, trampoli acrobatici e narrazioni per viaggi tra reale e sogno. Tra le novità per il 2023 la Befana 3d con la possibilità di vivere un’esperienza virtuale. Poi la passeggiata a 4 zampe con la Befana e i cani per socializzare all’aria aperta e la pedalata della Befana per scoprire le bellezze dell’antica Casteldurante, fatta di paesaggi e monumenti come il Palazzo Ducale, il Museo Diocesano Leonardi, il Barco Ducale e la chiesa dei morti. Il programma completo sul sito http:www.festadellabefana.com. Per informazioni - Pro Loco Casteldurante [email protected] - 0722 317211.

Francesco Pierucci