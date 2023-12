È già Natale nei circoli anziani

Anche quest’anno, come negli ultimi tre, Fano ha voluto riconoscere un contributo economico straordinario (10mila euro suddivisi tra 15 realtà) a quei Circoli ricreativi per anziani che, più di altri, hanno partecipato alla realizzazione delle varie iniziative programmate nel corso del 2023. A tal proposito l’assessore al Welfare Dimitri Tinti invita oggi al tradizionale pranzo di Natale dei circoli ricreativi di "Old but Gold", in collaborazione con la Proloco Fanum Fortunae e la rete dei circoli ricreativi anziani di Fano. L’appuntamento è per oggi alle 12.30, al Ristorante Tris, in via Ville Fonti 35, Terre Roveresche.